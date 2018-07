Ortega no adelantará elecciones en Nicaragua porque “crearía inestabilidad”

La calle sigue gritando con fuerza que se vaya ya, las organizaciones humanitarias denuncian cientos de detenciones arbitrarias esta misma semana. Y Daniel Ortega responde atornillándose en el sillón presidencial. “Yo no he manifestado que hay que adelantar elecciones. Más bien, adelantar elecciones crearía inestabilidad e inseguridad, peor aún en estas condiciones”, adujo el mandatario de 72 años, que ya suma once en el cargo.

“El pueblo va a decidir en las elecciones del 2021”. Hizo la afirmación en una sorprendente aparición en 'Fox News'. No es que revelara nada extraordinario, sino que llamó la atención que llevara nueve años sin conceder una sola entrevista a un medio extranjero independiente que no sea afecto al régimen, estilo la chavista 'Telesur', y el presidente nicaragüense decidió romper su regla y dársela a la citada cadena de televisión norteamericana ultra conservadora, la favorita de Donald Trump.

No dijo nada diferente a repetir la posición oficial de negar la realidad y no tuvo empacho en desmentir sus propias palabras. Además de la negativa a modificar el calendario electoral, Ortega manifestó que el país ha recobrado la calma y aseguró sin inmutarse que no controla ni nada tiene que ver con los grupos paramilitares que siembran el terror. Agregó que los podrían estar financiando carteles de la droga, posibilidad sobre la que no ahondó ni otorgó mayor importancia.

En cuanto a sus relaciones con la Iglesia Católica, a la que él y su extravagante mujer, Rosario Murillo, han tachado de golpista y terrorista, aseveró que no atraviesan inconveniente alguno y que si el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, es una de las voces más críticas de su gobierno se debe a que no conoce la nación porque llevaba décadas viviendo en el extranjero. “Desde que llegó a Nicaragua llegó con ese discurso porque él no vivió la época de la guerra”, apostilló Ortega.