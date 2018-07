Turistas y residentes huyen de Grecia por los incendios: hay ya 75 muertos

Grecia continúa asolada por el fuego que azota el país desde el domingo. Los bomberos griegos trabajan a contrarreloj para frenar la ola de incendios declarados en el Este de la península, que provocaron más de 70 víctimas mortales y cerca de 200 heridos, algunos de ellos en condiciones de extrema gravedad. Las autoridades locales temen que el balance aumente en las próximas horas. Las imágenes registradas desde los helicópteros muestran un escenario apocalíptico. Miles de personas huyeron con lo puesto para escapar del fuego, pero otras muchas quedaron atrapadas en sus casas o en el interior de sus vehículos. Los bomberos encontraron los cuerpos carbonizados de 26 personas abrazadas entre sí en Mati, a unos 30 metros de la costa. “Intentaron hallar una vía de escape, pero lamentablemente estas personas y sus hijos no lograron hacerlo a tiempo. Viendo que se acercaba el final, se abrazaron”, contó Nikos Economopoulos, jefe de la Cruz Roja en Grecia. Los bomberos aseguran que la espesa vegetación de esta zona está dificultando las labores de extinción y de rescate. En esta pequeña localidad costera a unos 40 kilómetros de Atenas se encuentra el mayor número de víctimas de este incendio, según confirmó el portavoz del Gobierno griego, Dimitris Tzanakopoulos. La ciudad cuenta con apenas 200 residentes, pero durante el verano se transforma en una popular zona turística visitada por griegos y turistas del resto de Europa. “He visto cadáveres, coches carbonizados... me siento afortunada de estar viva”, dijo una mujer superviviente del incendio a la televisión griega Skai. “Mati ya no existe”, lamentó el alcalde de Rafina, Evangélos Burnus, que aseguró que miles de edificios quedaron consumidos por las llamas y no descartó que las víctimas mortales puedan superar el centenar. Un temor que tampoco esconden los bomberos griegos empeñados en los trabajos para sofocar los incendios.