Ajuste: Macri reiteró pedido de tratar “con responsabilidad” el Presupuesto

El presidente Mauricio Macri se lanzó de lleno a la discusión por el Presupuesto 2019 que tendrá que debatir el oficialismo junto a la oposición y dio un mensaje a los gobernadores y gremios del Estado, al afirmar que “nadie quiere ceder”.

“Las discusiones son todos los días. Todos los días hay alguien que tiene un privilegio en el presupuesto público. Nadie quiere ceder nada, pero estamos dando el debate que corresponde”, afirmó el mandatario sobre el ajuste del gasto que se viene en la administración pública.

En este sentido, pidió a los gobernadores y sectores de la oposición que asuman la responsabilidad “con generosidad” y que piensen “en el conjunto de los argentinos”.

Consultado sobre el préstamo y las condiciones acordadas con el FMI, Macri resaltó que ese entendimiento es “cero peligroso” para la marcha de la economía, pese al temor y rechazo que generó en distintos sectores sociales, como la CGT.

“Lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos, usamos la viveza criolla en forma equivocada y no somos responsables de nuestros actos. Es un apoyo que le dan a un país que necesita hacer una transformación y que el mercado no lo quiere dar”, señaló el Presidente en radio San Pedro, FM 91.5. “Si no queremos depender de los demás, tenemos que ser serios y responsables”, manifestó.

Además, el jefe de Estado cuestionó el rechazo de la oposición al decreto que redefinió el rol de las Fuerzas Armadas. Advirtió que están dando del debate “en base a prejuicios” y ratificó que los militares “no participarán en seguridad interior”, sino que brindarán apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y otras problemáticas.

“No se puede seguir planteando todo en función de un episodio trágico y lamentable que pasó hace 50 años”, afirmó Macri sobre la crítica de los organismos de derechos humanos al decreto.

El jefe de Estado partió anoche y llegará hoy pasado el mediodía a Sudáfrica, donde expondrá en la iniciativa Brics Plus y mantendrá reuniones con los presidentes Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) y el primer ministro de la India, Narendra Modi.

El avión que lleva al presidente arribará al Aeropuerto Internacional OR Tambo, que fue designado para el uso de los jefes de Estado invitados a esta cumbre de países emergentes.

A las 16 se reunirá con Putin, en el majestuoso Hotel Four Seasons, más tarde según se informó oficialmente, mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Hotel Michelangelo.