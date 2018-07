Boca Unidos goleó a Ferroviario en el primer amistoso de la pretemporada

Después de muchos días de entrenamiento, Boca Unidos pudo concretar ayer el primer partido de preparación, con vista a su participación en el torneo Federal A de la temporada 2018/19. El rival fue el equipo de Ferroviario que participa del certamen de la Liga Correntina, y el resultado favoreció al aurirrojo por 4 a 0.

En la tarde invernal de la víspera, los equipos principales jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno en la nueva cancha auxiliar de Boca Unidos, la cual cuenta con las mismas dimensiones que la del estadio.

En la oportunidad, el técnico Carlos Mayor ensayó con un nuevo dibujo táctico (1-3-4-1-2), con tres jugadores en el fondo, dos extremos o laterales volantes bien abiertos, dos mediocampistas centrales, uno de quite y otro de más juego, un enganche o enlace y dos delanteros. El arquero fue Alejandro Medina, llegado de Mitre de Santiago del Estero para ocupar el arco titular, quien se mostró sobrio, aunque prácticamente no fue exigido.

En la defensa estuvo como líbero, Rolando Ricardone, y los stopper fueron Ariel Morales y Leonardo Baroni.

De extremos jugaron Fabio Godoy por la derecha y Gustavo Mbombaj por la izquierda; en tanto que por el medio lo hicieron Martín Fabro, como mediocampista más ofensivo y Martín Ojeda con más obligación de marca.

El enganche o enlace fue Gabriel Morales, mientras que Nicolás Ledesma rotó por todo el frente de ataque y Julio Cáceres fue la referencia en el área, en la delantera.

Le costó a Boca Unidos imponer condiciones desde el juego, en un partido que fue relativamente equilibrado, notándose la falta de fútbol formal del aurirrojo, que logró adelantarse en el marcador con gol de Cáceres, uno de los tres que volvieron al club luego de pasar la temporada pasada a préstamo en otras instituciones.

En el complemento, el equipo de Carlos Mayor empezó a imponer diferencias. Aumentó el marcador con un golazo de chilena de Ledesma. Enseguida, Gabriel Morales puso el tercero, y restando diez minutos para el final, Martín Fabro, de penal, puso cifras definitivas al resultado.

De los que estuvieron en el equipo titular se destacaron Mbombaj, un zurdo de buen recorrido y mejor pegada, así como Ledesma, un delantero rápido y de mucho oficio, quien además conoce muy bien la categoría.

Sólo un ratito

El segundo partido amistoso sólo se prolongó durante 25 minutos, a raíz del frío intenso. El equipo B de Boca Unidos formó con Christian Giménez; Matías Espíndola, Agustín Bogarín, Lucas Galatti y Alejandro Leani; Gonzalo Ríos, Ataliva Schweizer, Francisco Sosa Ugolini, Gerardo Maciel; Cristian Núñez y Leonel Niz.

No jugaron

De los refuerzos no jugaron, Oscar Carniello, quien sufrió un corte en el rostro durante una de las últimas prácticas y se prefirió no arriesgarlo, y el recién llegado Fabrizio Palma.

Más amistosos

Es intención del cuerpo técnico hacer la semana próxima otro partido de práctica. Luego se hablará también con rivales de la categoría, siendo la intención viajar a Rafaela o Asunción para enfrentar a equipos más exigentes.