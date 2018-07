La Comisión de ex jugadores del Club Atlético Boca Unidos organizarán una cena de camaradería en conmemoración por el 91º aniversario de la institución, fecha que se cumple mañana 27 de julio.

A la reunión, que se realizará en la primera quincena del mes de agosto en un restaurante del medio, se invita a ex jugadores, dirigentes, allegados y simpatizantes del equipo aurirrojo.

Previo a la cena habrá un breve oficio religioso a cargo de un sacerdote, en memoria de ex presidentes, jugadores y colaboradores ya fallecidos.

La denominada Comisión de ex jugadores de Boca Unidos indican que para dicho acto “se hará extensiva a la invitación a la actual Comisión Directiva que preside el contador Alfredo Schweizer, y que secundado por grandes dirigentes están dejando para el futuro una institución modelo en el nordeste por su capacidad edilicia en todo sentido.

Los interesados en compartir un momento de camaradería podrán comunicarse con los teléfonos fijos 4420601 (Melis) o 4434114 (Maidana).