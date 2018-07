Curuzú: comerciante amplió la denuncia del millonario hurto

Con el correr de las horas y la ampliación de denuncia del dueño del “Corralón Mauri”, de Curuzú Cuatiá, crece el enigma, ya que hasta ahora no hay detenidos. La víctima reveló que fue mucho mayor el monto de dinero millonario que le robaron y que él o los delincuentes desconectaron todo el circuito de cámaras.

Las actuaciones son llevadas a cabo en la Comisaría Segunda, donde la Justicia caratuló la causa como “supuesto hurto calificado por escalamiento”, según publicó ayer Rompecabezas Digital. En su primera denuncia realizada el domingo los propietarios dejaron constancia del hurto de más de dos millones de pesos en cheques.

Ahora con la ampliación del lunes el monto cambió notoriamente al detallar que fueron 500 mil pesos en cheques, un millón y medio de pesos en efectivo y sumas en gran cantidad, no precisadas, en dólares, rublos, euros y guaraníes.

Los pesquisas indican que lo llamativo es que no existe violencia en ningún sector del corralón, el que ingresó aparentemente usó una escalera por eso la carátula por escalamiento. El otro detalle es que el sujeto desconectó todo el sistema de seguridad, cámaras alarmas y sensores.

La escalera que supuestamente se ocupó fue hallada en un viejo depósito de la zona, a pesar de la inmensidad del predio el mismo no cuenta con un sereno y en la causa figura que a pesar de la importancia del hecho, el delincuente actuó tranquilamente y no fue visto por ningún vecino.