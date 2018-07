Denunciaron maltrato de la Policía Federal

Una vecina del barrio Juan XXIII denunció maltrato y violencia por parte de efectivos de la Policía Federal, en el domicilio de su suegra, donde se allanó el lugar en busca de drogas, pero no se halló nada, afirmó la señora. Contó que los efectivos ingresaron sin orden de allanamiento, rompieron pertenencias, golpearon a varias personas y los llevaron demorados. Realizaban un operativo de búsqueda de droga, pero según la vecina no encontraron nada, ni secuestraron nada. Sofía Valenzuela, habitante del barrio Juan XXIII, relató a Radio Dos que “estaba con mi bebé de 2 meses, mi hijo de 2 años y mi sobrino de 4, en mi casa, cuando entró la Policía Federal a mi pieza, nos apuntaron con un arma, nos amenazaron, nos golpearon, a mi suegra le rompieron el ojo, dijeron que vinieron a buscar droga, pero no encontraron nada. La dueña de la casa, que es mi suegra, le dijo que no podían entrar y la empezaron a golpear. Y mi cuñada, que tiene problemas, también le pegaron”. A esto, anadió que “mi suegra se encuentra demorada, así como cinco muchachos más; y no sé por qué, dijeron que venían a buscar droga, pero no encontraron nada”. La mujer, también, expresó que “hoy trajeron la orden de allanamiento, pero no encontraron nada. Pero es mentira, quiero que me muestren una foto porque acá no hay nada”.