Detectaron falsos médicos en un hospital público bonaerense

Dos médicos “truchos” que robaron la identidad a dos profesionales brasileños y otros cuatro médicos “flojos en papeles” pusieron en la mira al Hospital Dr. Ángel Marzetti de Cañuelas. Todos los supuestos profesionales investigados son de nacionalidad brasileña.

Durante nueve meses, Felipe Nori simuló ser otra persona. Según lo publicado en el medio local InfoCañuelas, el hombre fue contratado en agosto de 2017 para cubrir guardias de clínica médica. Pero no tenía título. Entonces usó la matrícula, el DNI y el diploma de un médico brasileño, llamado Joao Peixoto Dos Santos Neto, con quien había estudiado.

Nori dejó de ir al hospital a mediados de abril, cuando surgieron sospechas sobre su identidad. Tras conocerse el caso, se radicó una denuncia penal en la Fiscalía Nº 1 de Cañuelas por uso de identificación falsa, estafa, falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.

Luego se conoció un segundo caso de características similares. Una mujer llamada Thais Soares Costa había ejercido como médico en el mismo hospital usurpando la identidad de otra mujer, llamada Sonia Banhuki Galvao. Fue denunciada en la Comisaría Nº 1 de Cañuelas, por los mismas causales que Nori.

Los concejales de Cambiemos Cañuelas hicieron dos denuncias, una por Felipe Nori y otra por Thais Soares Costa. La concejal Elisabet Romero dijo a Clarín que los falsos médicos no son pareja, desmintiendo lo que había circulado en algunos medios. “Felipe Nori falsificó todo su legajo el año pasado. En abril de este año se casó mediante matrimonio igualitario y falsificó también la partida de matrimonio para poder tener la licencia”, dice la concejal. Agrega que el falso médico trabajó un año en el hospital y añade que según pudo saber, el hombre se desempeñaba en el servicio de guardia y atendía “lo que venía”, con el agravante de que nunca se recibió de médico.

“Estudió algunos años y después le usurpó la identidad y el título a un compañero de facultad que sí se recibió”, detalla. Ante la consulta de si hay algún nexo entre Nori y Soares Costa, responde que “eso es lo que queremos que la justicia investigue” y agrega que “hay varios médicos brasileños que estuvieron en la Universidad de Morón. Todos vienen de la misma universidad y de la misma forma han sido contratados”.

“Para contratar a un médico se hace una entrevista personal con documentación. La persona que se ocupaba de contratar estos médicos es imposible que no haya comprobado que la fotocopia que él presentaba no era de su cara. En el caso de Nori, él es rubio y el médico real era morocho. Era muy evidente. Y no es que truchó la fotocopia del DNI, sino que el DNI era el del verdadero médico”, sostiene la concejal. Por eso, el municipio ordenó el inicio de un sumario administrativo. Además, suspendió el pago de sueldos a todos los médicos hasta que presentaran la matrícula provincial al día.