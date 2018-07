Para Abel Albino el preservativo no protege del sida: “El virus atraviesa la porcelana”

El reconocido médico Abel Albino, creador de la fundación Conin, disertó en el Congreso en el marco del debate por el aborto legal. Además de realizar una enfática defensa de la vida, dijo que el preservativo no protege del sida.

Albino habló sobre la necesidad de “educar para el amor, no para el sexo animal”, y realizó una aseveración polémica sobre los anticonceptivos. “El profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!”.

“El virus del sida es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el sida. Uno no está absolutamente cubierto”, añadió.

Y agregó: “Sería irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás. La posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa, se lo pone cuando está en la situación, y ya se pudo haber contagiado”.

Los dichos de Albino provocaron la reacción de Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), que se encontraba en el salón y se retiró a los gritos.