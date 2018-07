El mensaje de Esteban Andrada que lo acerca a Boca

Esteban Andrada, el arquero de Lanús, se mostró “ilusionado” y “capacitado” para atajar en Boca, aunque la institución dueña de su pase lo tasó en 5 millones de euros libres de impuestos.

El mendocino confesó que “si un club pone el dinero que quiere Lanús, ellos me dijeron que me venderán” y reconoció que en lo personal “es una ilusión jugar en un grande”.

“Estoy pasando por uno de mis mejores momentos. Uno la luchó de abajo. Me gustan los desafíos y estoy capacitado para jugar en un equipo importante“, dijo en declaraciones formuladas a TyC Sports.

Andrada, que reconoció que Boca habló con su representante, no se achicó ante la posibilidad de ser comprado por ese club y competir con Agustín Rossi. “Si Boca viene firme, trataré de pelear el puesto. Seguro juegue el que está mejor”, afirmó.

En las últimas horas, el presidente Daniel Angelici se comunicó con Nicolás Russo, su par granate, para saber las condiciones.

El Xeneize quiso poner en la operación a Guillermo Sara como moneda de cambio, pero se encontró con la negativa del Granate, que hizo saber que el pase sólo se hará, si pagan los 5 millones de euros.