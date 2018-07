Meixner salió a repudiar el nuevo rol de las FF. AA y Noel Breard pidió cautela

El diputado peronista Ernesto Meixner se refirió a la decisión presidencial de autorizar por decreto a las Fuerzas Armadas a participar de la seguridad interior. “Este decreto habilita, en realidad esa es la intención, a toda la fuerza de seguridad sumarle el aparato militar lo cual es una absoluta barbaridad desde todo punto de vista”, afirmó. También opinó el senador radical Noel Breard: “Si el decreto de Macri pretende desnaturalizar y hacernos un Ejército de ocupación, estaremos en contra y si se trata de una colaboración fronteriza, sin desnaturalizar a las fuerzas, veremos si hay que plantear la inconstitucionalidad o no”.

Meixner aseguró: “Si algo hemos logrado en estos tantos años de democracia con muchos errores, con muchas idas y vueltas, es un trípode que se logró en los primeros años de la democracia por un acuerdo político de las dos fuerzas mayoritarias, que lamentablemente hoy no lo hay”.

Breard, en tanto, fue más cauteloso: “Las Fuerzas Armadas siempre se rigen para la defensa nacional. El poder de policía es para las fuerzas de seguridad interior. Lo que me parece legítimo es que uno quiera derogar el decreto del kirchnerismo en términos de que sólo el Ejército Argentino podía pelear con otro ejército regular y sabemos que en la actualidad se puede pelear con otras fuerzas similares, que tengan un nivel, sin que sean fuerzas regulares. Me parece que es acotarle a las Fuerzas Armadas innecesariamente y es una forma de volver al decreto de Alfonsín”.