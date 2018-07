San Marcelo: vence plazo para que familias desalojen predio

Vence hoy el plazo otorgado por la Justicia para que unas 12 familias que viven informalmente sobre terrenos privados, ubicados sobre la calle Córcega del barrio San Marcelo, se retiren del lugar antes de ser desalojados por la fuerza pública. Esta semana el Foro de Comisiones Vecinales y Organizaciones Sociales presentaron un pedido de prórroga en la Justicia Correccional N°1 para que los grupos familiares en situación de vulnerabilidad no deban retirarse, y aguardarán una respuesta durante la jornada de hoy.

Desde el foro explicaron que existe diálogo con los propietarios de los terrenos y los ocupantes se encuentran dispuestos a negociar la adquisición de los predios, los cuales estuvieron deshabitados y sirvieron como baldíos abandonados durante más de 20 años, antes de ser tomados por las 12 familias que actualmente viven en el lugar.

“Estamos expectantes de una respuesta positiva de la Justicia y esperamos que mañana, por hoy, no se produzca ningún desalojo hasta tanto no haya una respuesta formal a nuestro pedido de prórroga en el plazo para que se retiren del lugar. Son 12 familias en situación de vulnerabilidad”, explicó a El Litoral el referente del Foro de Comisiones Vecinales y Organizaciones Sociales, Julio Maciel. “Aparte estamos dialogando con los dueños de los terrenos, porque la intención de las familias es poder quedarse en el lugar y adquirirlo de alguna forma. No queremos que sean desalojados y vamos a solicitar la intervención del Estado en materia habitacional”, añadió.