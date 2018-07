Por el Día Mundial de la Hepatitis, se realizarán actividades de concientización

El 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Día Mundial contra la Hepatitis, con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca. La hepatitis viral está conformada por un grupo de enfermedades infecciosas que comprende las hepatitis A, B, C, D y E.

En este marco, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través del Programa Provincial de VIH Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales, estará el lunes 30 de 9 a 12 en la Plaza Vera de la capital con actividades de vacunación, testeos para Hepatitis B y C, y la distribución de folleterías sobre los cuidados para la prevención de esta patología. Estarán presentes en la actividad el Banco Central de Sangre de la Provincia, la Municipalidad de Corrientes y otras asociaciones civiles.

"Hepatitis" significa inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes, ejerce una función desintoxicante y sintetiza proteínas. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada.

En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. En otros casos, el consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas también pueden causar hepatitis.

La mayoría de las veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad pasa inadvertida, por lo que sólo se la pude diagnosticar mediante análisis de sangre. Para detectar la Hepatitis B es importante realizarse el test también durante el embarazo, ya que con tratamiento adecuado se previene la transmisión.

Tanto la hepatitis A como la B tienen vacuna. Todas las personas pueden solicitarlas. Las vacunas se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

- La Vacuna contra la Hepatitis A se aplica única dosis a los 12 meses de vida.

- La Vacuna contra la Hepatitis B se aplica dentro de las 12 horas del nacimiento, a los 2, 4 y 6 meses. Además desde el año 2012 esta vacuna es gratuita y obligatoria para adultos.

- No existe vacuna contra la hepatitis C pero se puede prevenir si no se comparte agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigiendo el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes, y si se usa preservativos desde el comienzo de todas las relaciones sexuales.