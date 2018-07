“Hicimos un buen torneo”, afirmó el entrenador Juan Humberto López Ríos

Fernando Barreto

Posadas, Misiones

La participación de Corrientes en el 84º Campeonato Argentino de Básquetbol de Mayores terminó con un saldo de 3 triunfos y 2 derrotas, que le permitió lograr la permanencia, pero sin alcanzar las semifinales. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer y quedamos cerca. Eso lamento, principalmente por los muchachos que dieron todo durante el torneo y la preparación que tuvimos”, sentenció el entrenador del seleccionado correntino, Juan Humberto López Ríos.

Luego, agregó: “Hicimos un buen torneo. No tenía dudas de que íbamos a jugar bien, con resultados positivos y en las caídas también jugamos en buen nivel y con posibilidades de triunfo. Ningún equipo nos llevó por delante”.

El DT goyano reconoció: “La amargura me vuela la cabeza. El partido que perdimos contra Buenos Aires nos dejó sin chances de quedar ente los dos primeros. Ya está. Es lamentable, pero, así como en algún momento nos tocó la suerte, esta vez no fue así. Tuvimos un gran rendimiento, pero fallamos en el cierre de ese encuentro”.

Durante la jornada del miércoles, la caída contra Buenos Aires en tiempo suplementario, 97 a 95, dejó a Corrientes con mínimas chances de llegar a semifinales dado que pasó a depender de otros resultados que no llegaron y, por lo tanto, quedó cuarto en el grupo B con el mismo registro que Santa Fe.

“Estos torneos tienen un formato que te obligan a rendir a pleno de principio a fin. El año pasado tuvimos que vencer a La Rioja por 25 puntos para clasificar y lo logramos. Esta vez, una ajustada derrota contra Buenos Aires nos complicó demasiado”.

López Ríos también habló del triunfo contra Formosa (95 a 59) en la última jornada de la clasificación. “Sentimos el golpe de la derrota frente a Buenos Aires, pero nos enfocamos en el partido del jueves porque teníamos la obligación de terminar como comenzamos el torneo, jugando bien. Lo logramos, después de quebrarlos, hicimos el mejor juego y logramos una amplia diferencia”.

Por último, habló de su futuro: “Si me toca seguir en la selección, espero poder trabajar con mayor anticipación. No estamos lejos. Esa es mi mayor amargura después del torneo en Misiones ya que estamos cerca por el nivel que mostramos y queríamos llevar un podio para Corrientes. Se nos está negando desde hace dos o tres años, pero ya va a llegar ese momento”.