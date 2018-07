Abigeato: propondrán instalar cámaras de videovigilancia en accesos y áreas rurales

Instalar cámaras en los diferentes accesos a Monte Caseros y en algunas zonas rurales es una propuesta que surgió como una medida que se sumaría a las que se implementan para combatir hechos delictivos en los campos, en especial, el abigeato. El intendente Miguel Angel Olivieri ya inició las gestiones para solicitar financiación pero el proyecto será planteado oficialmente en una reunión que el ministro de la Producción tendrá el próximo viernes con productores y autoridades de la Comuna.

Consultado sobre el tema, Olivieri expresó a El Litoral que “en realidad, la reunión que se hizo días atrás fue para la presentación oficial de la nueva comisión de productores que apoya al Priar. Participamos de este tipo de encuentros porque precisamente el Municipio también colabora”.

Fue en este contexto que se analizaron varias cuestiones y una de ellas fue los casos de abigeato. Es que si bien en los últimos tiempos no se habrían registrado muchos hurtos de ganado, generó preocupación porque un mismo productor se vio damnificado tres veces en un breve periodo.

Y entre las alternativas que surgieron para contribuir con el trabajo que realiza el Priar, estuvo la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en los accesos a Monte Caseros, como así también en distintos sitios de la zona rural.

Conectividad

Para la adquisición de los equipos, acordaron solicitar ayuda al Ministerio de la Producción. Por ello, el Intendente ya le anticipó la propuesta a Jorge Vara. No obstante, la presentación oficial de la propuesta y el correspondiente pedido por parte de los productores de la zona se concretará en una reunión prevista para el viernes 3, precisamente con el ministro Jorge Vara.

Es que, además de las cámaras, necesitarán dotar del equipamiento necesario para garantizar la conectividad online con el centro de monitoreo de Monte Caseros.

Una cuestión no menor, ya que el objetivo no es solo grabar las imágenes de un presunto hecho delictivo sino poder actuar en forma inmediata cuando se registra un caso.

“Es una medida paliativa que, estimamos, sería viable”, indicó Olivieri, quien agregó que en el área urbana poseen unas 19 cámaras y que ahora están acondicionando las instalaciones donde se mudaría el centro de monitoreo. A partir de lo cual también el Municipio haría un convenio con la Policía para que ésta pueda actuar en forma inmediata ante un alerta que reciba desde el lugar en el que se observan las imágenes de las cámaras de videovigilancia.