Abrirán los sobres de las ofertas para buscar al ARA San Juan

Tras dar de baja el primer proceso para la búsqueda del submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre del año pasado, la Armada y el Ministerio de Defensa abrirán los sobres de los oferentes de la nueva convocatoria que tiene modificaciones respecto de la anterior.

“No se les entrega ni una moneda de adelanto. Sólo van a éxito. Es cero pesos hasta que no digan ‘acá está’”, dijo a la prensa metropolitana una fuente gubernamental que sigue de cerca todo lo referido a la búsqueda del submarino que desapareció con 44 personas a bordo.

Pero esa no es la única modificación respecto del proceso que demoró más de dos meses y que quedó inconcluso tras las objeciones a la empresa española Igeotest. “La otra es que no se les da un área delimitada de búsqueda. Este era un pedido de los familiares, de permitirles ampliar la zona o buscar en otro lado”, detallaron los voceros.