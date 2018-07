Amas de Casa suma trabajadoras de hogares particulares

En su asamblea ordinaria y extraordinaria, el Sindicato de Amas de Casa de Corrientes (Sacra) modificó su estatuto para la creación de la subcomisión de jubiladas y pensionadas nacionales y provinciales, como así la incorporación de trabajadoras de casas particulares. Esto significa que recibirán asesoramiento jurídico y representación laboral.

Si bien las trabajadoras de casas particulares ya contaban con beneficios del sindicato como los servicios de obra social, ahora se incorpora el asesoramiento jurídico, según informó a El Litoral la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Elvira Miranda.

Tras la asamblea, se presentó una guía a las trabajadoras del sector. “Tiene el alcance de explicar sus derechos y cómo es el régimen al que se incorpora. Y la guía tiene una parte que brinda asesoramiento a los empleadores”, señaló la gremialista.

“Esto busca significar la jerarquización de la actividad del trabajo doméstico, tanto para la ama de casa que muchas veces no se le reconoce como tal, como para aquella mujer que realiza el trabajo fuera de su casa”, manifestó.

“Es en la actividad doméstica, donde se ven situaciones de precariedad donde, cuando hay una situación de crisis, afecta a las trabajadoras que tienen una familia que mantener”, indicó. Miranda, a su vez, explicó que las trabajadoras de casas particulares no sólo incluye a las mujeres dedicadas a las actividades de limpieza en una vivienda particular, sino también a todos los auxiliares, como ser cuidadores, como cocineras y cocineros. Comprende, además, a caseros y jardineros.

Miranda, a su vez, indicó que es necesario mantener una mirada humana sobre la situación de los trabajadores de casas particulares, y reconocer derechos. Estos cuentan con un convenio colectivo homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.