Cuidamotos de plaza Vera fueron reubicados y protestaron con un piquete en calle La Rioja

En el marco del reordenamiento vehicular que viene llevando a cabo la Comuna y como consecuencia de la prohibición del aparcamiento de motocicletas sobre el pasaje Agustín González que se irá implementando gradualmente, los 12 cuidamotos que trabajan en la zona cortaron la calle La Rioja argumentando que les asignaron zonas de estacionamiento reservadas, así como de bancos y de carga y descarga de camiones.

Como lo anticipó El Litoral en su edición del 27 de junio, prohibirán el estacionamiento de motos sobre Agustín González. La normativa contempla que “por ahora, sólo los viernes no podrán aparcar las motocicletas. En tanto que cuando estén reubicados los trabajadores, se anulará por completo el estacionamiento de motos sobre el pasaje y se dejará para carga y descarga de camiones”, expresó en referencia a la situación el subsecretario de Movilidad Urbana, Lisandro Rueda.

“Esta es una primera medida: todos los viernes no va a haber estacionamiento de motos y, progresivamente, a medida que encontremos puntos donde los trabajadores afectados puedan trabajar, no se podrá estacionar más motos allí”, insistió.

Mientras que en referencia a la medida de protesta adoptada por los cuidamotos de la zona, Rueda dijo que “nos extrañó la protesta, ya que hoy (por ayer) se hicieron presente en la Subsecretaría y retomamos la reunión de ayer a la tarde (por el jueves), donde ya habíamos planteado este tema”.

En cuanto a la estabilidad laboral de los 12 cuidadores de motos aseveró que “asumimos el compromiso de no dejarlos sin su fuente de ingreso, pero se está trabajando en un plan con el fin de descomprimir el centro para el bien del vecino”.

En tanto, los 12 cuidadores de motos que trabajan en el pasaje mostraron su disconformidad ante la decisión comunal, cortando el tránsito de la calle La Rioja por más de una hora.

En este marco, expresaron que “a nosotros nos mandaron una nota informando que tenemos que dejar el lugar desde hoy (por ayer) hasta el martes por las Ferias Francas, pero acá no se instalaron nada y nos ofrecieron tres puntos distintos, pero todos están ocupados con espacios reservados para bancos, y carga y descarga de camiones”.

Sumado a eso, añadió que “tratamos de averiguar, pero nadie nos dice nada, nos mintieron, nos quitaron la posibilidad de trabajar”.

Durante el corte de tránsito, algunos de los trabajadores afectados se reunieron con las autoridades de la Subsecretaria de Tránsito y, poco minutos después, la medida fue levantada y los vehículos volvieron a circular con normalidad por la zona.