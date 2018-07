De milagro no fue una tragedia

Sobre la avenida 3 de Abril y calle San Lorenzo se produjo ayer un impactante siniestro vial que por fortuna no acabó en tragedia ya que un camión de gran porte, luego de colisionar con un automóvil, terminó “abrazado” a una jirafa del alumbrado público.

El siniestro vial ocurrió sobre la banda central norte de la mencionada avenida y los protagonistas fueron un camión Iveco, patente OIQ 711, y un automóvil.

El hecho se produjo cuando en pleno semáforo en funcionamiento el vehículo de menor porte habría frenado sorpresivamente.

El camión que avanzaba en el mismo sentido también frenó de golpe, pero la brusca maniobra le hizo dar vuelta y terminar incrustándose contra una columna de luz, revelaron fuentes policiales desde el lugar del hecho. Walter Gómez, el conductor del camión contó que “se me puso un auto, no frenó, quise frenar y me hizo tijera, traté de esquivar el cartel y se me cruzó la columna”.

Admitió que solo tuvo “un pequeño golpe, porque tenía el cinturón puesto”.