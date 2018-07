Docentes iniciarán las clases y buscan diálogo

En Corrientes el inicio de clases será sin grandes sobresaltos. Desde Suteco confirmaron que buscarán la apertura de una mesa paritaria como parte de su plan de acción. En tanto, los dem-ás gremios docentes, esperan una nueva convocatoria para debatir salarios.

“El plenario de Ctera definió que no habrá paro general. Nosotros enviamos una carta abierta al Gobernador como plan de acción”, informó a El Litoral el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez. En dicha misiva, se expresaba la preocupación del sector al mandatario provincial respecto de la pérdida del poder adquisitivo y del pedido de apertura de una mesa paritaria.

Si bien indicaron que buscarán la posibilidad de diálogo, el gremialista anticipó que el 11 de agosto se desarrollará el Congreso de Suteco, en el cual se definirían medidas para el semestre. Mientras tanto, también se intentará una mayor intervención de los sindicatos como Frente Gremial.

“Lo ideal sería que con las demás organizaciones sindicales comencemos a hablar porque el problema no es sólo de Suteco, sino de toda la docencia. Es importante que el Gobierno convoque y nos escuche porque sino se trata de castigar a los que levantamos la voz a favor de un derecho colectivo”, manifestó.

Por su parte, los demás sindicatos habían trazado una estrategia dialoguista. Semanas previas al receso invernal, UDA, Acpd, MUD, Sadop y Amet habían mantenido encuentros de trabajo con funcionarios del área de Educación, entre ellos la ministra Susana Benítez para avanzar con problemas relacionados con lo laboral y lo pedagógico. Uno de estos puntos decantó en la normalización de las juntas educativas.

No obstante, los sindicatos que concurrieron a estas mesas de diálogo, también solicitaron al Gobierno Provincial una audiencia para reclamar una mejora salarial, ante la escalada de precios tras la suba del dólar. En ese sentido, el referente de Suteco expresó que hay al menos una brecha de 10 por ciento, si se compara mejora salarial e inflación.

Otras provincias, en tanto, estuvieron en pie de lucha, como Buenos Aires, donde un llamado a conciliación obligatoria desactivó el paro. En Misiones los docentes llamaron a medida de fuerza, y en Chaco se definían.