Flinta: “Nosotros garantizamos que en Corrientes no habrá crisis”

El senador radical Sergio Flinta aseguró ayer que “nosotros garantizamos que en Corrientes no va a haber crisis”.

“Creo que se está trabajando para que el país se relance en aspectos productivos a fin de año, creo que con otros actores políticos la crisis hubiese sido peor. Tengo confianza en que se va a superar, se va a resolver”, señaló en declaraciones a Radio Sudamericana.

“A los correntinos les quiero decir que el estado de la situación económica financiera de la provincia es de una salubridad tal que acá no se van a ver situaciones extremas”, aseguró.

“En Corrientes no va a caer la inversión de obra pública”, agregó y recordó que este lunes llega el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, “a hacer un repaso de las obras públicas para Corrientes”.

“En agosto se licita el segundo puente con la autovía hasta Saladas, se va a extender el camino seguro hasta Paso de la Patria; Corrientes tiene inversiones importantes en materia turística, vial, energética. Estamos trabajando bien con el Gobierno nacional”, explicó.

“Nosotros garantizamos que en Corrientes no va a haber crisis, por supuesto que la población en general va a tener dificultad como cuando hay un proceso inflacionario como el que estamos viendo, pero no se avizoran crisis”, añadió.

Renovación en la UCR

“La renovación de las autoridades partidarias de todos los cargos en la provincia seguramente se va a llevar a cabo en los últimos días de noviembre. Tengo un dilatado tiempo con la responsabilidad de administrar el radicalismo, yo creo que es posible que se den algunos cambios para remozar un poco la estructura”, dijo.

“Nunca quise seguir, las circunstancias indicaban que siga. Hoy las circunstancias están a la mitad, así que lo decidiremos próximamente”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que el ex gobernador Ricardo Colombi asuma la presidencia del partido, Flinta sólo lanzó un “puede ser”.

“Nosotros no tomamos decisión desde lo personal sino desde la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros, sabemos que con conducir el principal partido de la provincia, el partido del Gobernador, es una gran responsabilidad”, añadió.

“Vamos a hacer la convocatoria fijando los plazos correspondientes como lo establece nuestra Carta Orgánica, somos un partido democrático, así que las urnas siempre están en expectativa pero somos conscientes de que un partido que administra una provincia no puede darse el lujo de diferencias internas importantes como para dirimir en las urnas, se tiene que lograr un consenso y es lo que logramos siempre en la provincia y en los municipios”, explicó.

Flinta reconoció que “quizás haya distintas visiones y matices dentro del radicalismo, pero el radicalismo está comprometido con este Gobierno nacional. Puede haber divergencias, hay radicales que no se sienten representados, pero eso pasa en todos lados, y a comparación del PJ, el radicalismo es un partido ordenado e institucionalizado”.