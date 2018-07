La Provincia negocia deuda energética con Cammesa

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) comenzó a judicializar sus reclamos a las provincias que adeudan el pago de la energía. Entre las 6 provincias que más adeudan se encuentran Corrientes y Chaco, aunque la vecina jurisdicción ya comenzó a negociar el pago de sus pasivos. La puja es por los polémicos intereses que calculó la administradora.

Hasta mayo, las distribuidoras de todo el país le debían a Cammesa $14.477 millones. Entre los grandes deudores están las empresas que, en última instancia, responden a los gobernadores. Secheep, de Chaco, tiene un rojo de $2.454 millones, que equivale a 31,7 meses; EPE, de Córdoba, adeuda $2.509 millones, que representan 2,4 meses y Dpec, de Corrientes, $2.571 millones (unos 40,8 meses). La Spse de Santa Cruz, en la órbita de la gobernadora Alicia Kirchner, debe $1.129 millones, equivalentes a 20,2 meses del servicio. Emsa, de Misiones, y la DPE de Ushuaia, también tienen números negativos.

Cammesa había amenazado con embargarle cuentas a la provincia del Chaco por un endeudamiento de Secheep que llegó a 2.300 millones de pesos, incluyendo el no reconocimiento de la tarifa social que alcanza a unos 70.000 usuarios.

Sin embargo, los ministros Frigerio y Dujovne aceptaron que esa deuda se refinancie a cuatro años, con un período de gracia de seis meses, recurriendo al Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional.

La situación de Corrientes no sería muy distinta, aunque las negociaciones incluirían varias cuestiones, aparte de los cuantiosos intereses.

El pasivo provincial ronda los 2.500 millones de pesos, pero el Gobierno exige una compensación debido a las acreencias a favor de Corrientes.

El Gobierno provincial explicó que Cammesa sigue incluyendo en el cálculo de la deuda montos judicializados, a los que le aplica elevados intereses.

Sostienen, además, que esos valores reclamados por Cammesa son menores a las acreencias de Nación con la Provincia de Corrientes por regalías y excedentes de la venta de energía de Salto Grande y Yacyretá, entre otras deudas.

“Los agentes distribuidores y prestadores del servicio público de electricidad que tengan a la fecha deudas con Cammesa, deberán en un plazo no menor a los 30 días corridos acordar un plan de pago para la cancelación de la deuda en mora”, fijó el decreto presidencial hace unos meses.