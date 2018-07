La séptima se pone en marcha con el atractivo choque entre Popular y Boca

Programación

La grilla de partidos de la séptima fecha de la Primera División A y la sexta del torneo de la B, indica lo siguiente:

Hoy

Cancha de Alvear

14.00 Villa Raquel vs. Talleres (1ª B - Adrián Sosa)

16.00 Alumni vs. Robinson (1ª B - Javier Cabrera)

Cancha de Huracán

14.00 Peñarol vs. Deportivo Empedrado (1ª B - Leonardo Billanueva)

16.00 Huracán Corrientes vs. San Marcos (1ª A - Emilio Tripier)

Cancha de Libertad

14.00 San Jorge vs. Lipton (1ª A - Sebastián Azcona)

16.00 Deportivo Popular vs. Boca Unidos (1ª A - Néstor Frank)

Cancha de Lipton

14.00 Invico vs. Santa Catalina (1ª B - Yanet Robledo)

16.00 Quilmes vs. Mburucuyá (1ª A - Pedro Bealzzotti)

Cancha de San Luis del Palmar

15.30 Juventud Naciente vs. Ferroviario (1ª A - Javier Magnago)

Mañana

Cancha de Libertad

14.00 Barrio Quilmes vs. Independiente (1ª B - Ricardo Aguirre)

16.00 Sportivo Corrientes vs. Soberanía (1ª A - Sergio Pérez)

Cancha de Huracán

14.00 Rivadavia vs. Defensores de Torino (1ª B - Nicolás Sosa)

16.00 Cambá Cuá vs. Curupay (1ª A - Miguel González)

Cancha de Lipton

14.00 Dr. Montaña vs. Alvear (1ª B - Federico Encina)

16.00 Sacachispas vs. Libertad (1ª B - Víctor Vallejos)