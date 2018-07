El cuerpo asesinado a golpes del cabo del Servicio Penitenciario Provincial Gabriel Tichellio (32) fue hallado a las 23.20 aproximadamente del jueves. Los peritos que examinaron el cuerpo en un primer instante determinaron que llevaba al menos 5 horas de fallecido.

En base a ese dato, los investigadores indagan en el vecindario del barrio Santa Margarita si vieron la hora en que dejaron abandonada la camioneta en esa oscura zona. Se trata del “triángulo” que forma la avenida Maipú con la Ruta Nacional 12, jurisdicción de la Comisaría 14ª.

La gente del lugar se quejó también de que hace días el alumbrado público no funciona, lo cual fue terreno propicio para que los homicidas se oculten en el anonimato.

Desde la tarde del jueves cuando la víctima salió de su casa en el barrio Laguna Seca ya no tuvieron novedades suyas. La mujer y otros familiares salieron a buscarlo con desesperación. Esto llamó la atención de los pesquisas que indagan en esos detalles atentos a que no hay por el momento una pista firme sobre la posible causal del brutal asesinato.

El interventor del Servicio Penitenciario, Osvaldo de los Santos García, reveló que esa tarde una hermana del cabo asesinado preguntó en la Jefatura en dos oportunidades si había novedades sobre su paradero.

En otro orden de cosas señaló que esa noche “cuando llegué al lugar me dijeron que llevaba 5 horas de fallecido”.