San Marcelo: la Policía desalojó del predio a las 12 familias

Como consecuencia del vencimiento del plazo otorgado por la Justicia, la Policía desalojo ayer a unas 12 familias que ocupaban los terrenos privados, ubicados sobre la calle Córcega del barrio San Marcelo.

De acuerdo a lo informado por el Foro de Comisiones Vecinales y Organizaciones Sociales, la prórroga solicitada en la Justicia Correccional Nº 1 para que los grupos familiares no sean desalojados fue denegada minutos antes de que los efectivos policiales lleguen al lugar.

Consultado sobre el procedimiento y la situación actual de los okupas, el referente del Foro de Comisiones Vecinales y Organizaciones Sociales, Julio Maciel dijo a El Litoral que “el desalojo se inició después de las 9 de la mañana de hoy (por ayer) tras denegarnos la prórroga que habíamos solicitado a la Justicia”.

Vale señalar en este contexto, que son 25 niños menores de 10 años, los que conforman el grupo poblacional desalojado y que hoy busca un refugio para poder vivir.

En lo que respecta a las construcciones de las casillas y casas de material que se levantaron a lo largo de los dos años de toma, Maciel expresó que “como no recibimos el apoyo de ninguna de las autoridades, excepto del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf) quien nos acompañó solicitamos que la gente desalojada pueda recuperar algo de lo invertido en el lugar”.

“Las familias pudieron sacar todas sus cosas como aberturas, chapas y demás, lo que permitió que no se desbande el gran operativo que desplegó la Policía para un grupo de familia que en su mayoría está integrada con criaturas”, comentó.

En lo que respecta al operativo, Maciel explicó que “más de 50 efectivos participaron, pero nosotros ya veníamos trabajando con ellos con la posibilidad de prórroga, mediación con los propietarios o el desalojo por lo que sabían que no era algo sencillo, pero el tema se lo sacaron de encima, porque hay feria judicial y se resolvió muy rápido”.

En cuanto al lugar donde se encuentran actualmente las 12 familias desalojadas dijo que “se ubicaron en algunas casas de sus familiares o amigos, y otros todavía están viendo donde van a ir a quedarse”.