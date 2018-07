Se juegan las revanchas del Provincial de selecciones de Liga Sub-15

Luego del auspicioso inicio del Provincial “Horacio Paniagua” organizado por la Federación Correntina de Fútbol y avalado por el Consejo Federal, llega el momento de las revanchas para la primera etapa del certamen de Ligas Sub-15.

Este torneo, apto para la categoría 2003, se juega a lo largo y ancho del país con distintos sistemas de clasificación rumbo a la instancia nacional.

De siete encuentros de ida disputados en Corrientes, se registraron seis empates y solo una selección liguista logró imponerse por los octavos de final.

Se trata de la selección de Corrientes que venció a Saladas por 2 a 0; el resto de los resultados fueron los siguientes: Liga Sauceña 1 - Liga Curuzucuateña 1, Liga Bellavistense 0 - Liga Mercedeña 0, Liga Casereña 0 - Liga Libreña 0, Liga Esquinense 1 - Liga Goyana 1, Liga Ituzaingueña 1 - Liga Virasoreña 1, Liga Cruceña 0 - Liga Santotomeña 0.

Las revanchas se jugarán esta tarde y se definirán las Ligas que accedan a cuartos de final en la instancia provincial.

La grilla de partidos es la siguiente:

Estadio de Boca Unidos: 15.00 Selección Liga Correntina vs. Selección Liga Saladeña. Terna: Ituzaingó.

Estadio de Belgrano: 15.00 Selección Liga Curuzucuateña vs. Selección Liga Sauceña. Terna: Sauce.

Estadio de Comunicaciones: 15.00 Selección Liga Mercedeña vs. Selección Liga Bellavistense. Terna: Monte Caseros.

Estadio Agustín Faraldo: 15.00 Selección Liga Libreña vs. Selección Liga Casereña. Terna: Mercedes.

Estadio de Huracán de Goya: 15.30 Selección Liga Goyana vs. Selección Liga Esquinense. Terna: Bella Vista.

Estadio La Vuelta del Ombú: 16.00 Selección Liga Virasoreña vs. Selección Liga Ituzaingueña. Terna: Paso de los Libres.

Estadio 27 de Agosto: 16.00 Selección Liga Santotomeña vs. Selección Liga Cruceña. Terna: Gobernador Virasoro.