Stanovnik: “Cuidado con la tentación de responder agrediendo al que nos desprecia”

La fiesta patronal de San Pantaleón congregó a una multitud de fieles que se acercó hasta la parroquia, ubicada en el corazón del barrio Laguna Seca, para rendir honor al santo de los enfermos y médicos. El festejo central se realizó por la tarde con varias ceremonias, en las que se renovó la devoción católica y en la que también se relucieron señales en defensa de las dos vidas.

Es que entre la masiva concurrencia que asistió al santuario San Pantaleón, hubo personas con pañuelos celestes, así como durante la procesión abundaron los carteles a favor del niño por nacer. En este contexto, el arzobispo de Corrientes monseñor, Andrés Stanovnik, (como ya lo viene haciendo) durante la homilía alentó a los cristianos a comprometerse para salvar las dos vidas, y además solicitó tener “cuidado con la tentación de responder agrediendo y descalificando al que nos desprecia”.

Modelo

Al inicio del mensaje, el arzobispo repasó la experiencia de vida de San Pantaleón, un prestigioso médico de la corte de faraón que no desistió de su fe. “Ante todo es un hombre santo. El ejemplo de su vida no tiene fecha de vencimiento. Hoy, su testimonio de vida ha iluminado varios temas que se trataron en la novena como, por ejemplo, la fe y vocación de los jóvenes el cuidado de las dos vidas, el Dios de la vida y la carta sobre la santidad del Papa Francisco”, pronunció.

Luego, mientras la gran multitud escuchaba con atención, monseñor Stanovnik destacó: “San Pantaleón nos anima a dar un valiente testimonio cristiano en medio de una sociedad en la que son cada vez más frecuentes los ataques y las burlas a los que se profesan cristianos”. Dicho esto consultó: “Cuando se trata de comprometer nuestra respuesta para salvar las dos vidas, ¿de qué lado estamos? Cuándo nos tildan de retrógrados y refractarios al progreso, de dogmáticos y peligrosos para la sociedad, ¿cómo respondemos?”.

Esa pregunta parecía más bien un llamado de atención, ya que en medio del debate por la legalización del aborto, en los últimos días se conocieron casos de mujeres que fueron atacadas por llevar los pañuelos verdes.

Si bien el obispo no hizo alusión a situaciones concretas, expresó: “Cuidado con la tentación de responder agrediendo y descalificando al que nos desprecia y persigue. Eso no es ni cristiano ni humano. San Pantaleón nos enseña que el Espíritu Santo nos capacita para resistir con la fuerza del amor y del bien, que son más fuertes que el odio y que la muerte”.

Pedidos

A modo de oración abierta, con las manos en alto, el obispo manifestó: “Que San Pantaleón aliente y dé fuerzas a los legisladores en el Senado para que legislen a favor de la vida y jamás en contra, decretando la muerte de nadie en ninguna circunstancia. Menos aun cuando se trata de una vida indefensa e inocente como la que crece en el vientre de su madre; ni la de ella, para cual se deberán establecer programas de cuidado y acompañamiento, sobre todo cuando se encuentra en situaciones precarias y vulnerables”.

Para cerrar, dejó algunas citas bíblicas de aliento y solicitó nuevamente: “Regresemos a nuestros hogares y lugares de trabajo decididos, con la fuerza del Espíritu Santo que sostuvo a San Pantaleón en la hora de la prueba, a dar testimonio valiente de nuestra fe en Jesús, sin agredir ni descalificar a nadie. Que nuestro santo patrono nos proteja de todos los peligros y nos bendiga a todos”.