Motociclismo

Aguilar larga

retrasado

El piloto correntino Emanuel Aguilar finalizó octavo en la clasificación que se realizó ayer en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba con vistas a la quinta final del año en el Superbike que se concretará hoy.

Aguilar, puntero en la categoría Súper Sport A, se presentó en la víspera cuando todavía no se cumplen dos semanas de una fractura de clavícula.

Fútbol de salón

Cierra la fecha 16

La jornada de domingo en el fútbol de salón correntino estará reducida a la cancha del Centro de Educación Física Nº 1 donde se completará la fecha 16 en la Primera A y se disputarán dos encuentros pendientes en la B. El programa de encuentros para hoy es: 13.00 (B) A. Nordeste vs. San Gerónimo, 14 (A), Primos vs. 17 de Agosto, 15.30 (A) Real Unión vs. Fénix, 17.00 (A) Pingüinos vs. Comunicaciones, 18.30 (A) C. Oriana vs. San Jorge, 20.00 (A) P. Romero vs. Marmolería, 21.30 (A) Olimpia vs. Pinta Futsal y 23.00 (A) Bañado Norte vs. Club Diablo.