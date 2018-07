Carta de una sauceña radicada en Buenos Aires

Elba Molina, una sauceña que está radicada en Buenos Aires pero que siempre visita a su pueblo natal, difundió una carta para referirse al mal estado de la Ruta Provincial 126.

En el primer párrafo expresa “hace muchos años se viene pidiendo a distintos Gobernadores e Intendentes y siempre todos hablan y prometen cuando están en campaña política”. Tras lo cual señala que junto con un grupo de pobladores en una asamblea que se realizó el pasado 21 de julio resolvieron conformar una comisión denominada “vecinos autoconvocados sauceños” para, destacó, “sin bandería política, ni religión”, solicitar la reparación de la Ruta 126.

Entre los fundamentos esgrimidos en la misiva, Molina, señala que “en Sauce tenemos un hermoso hospital, pero faltan médicos y sí o sí tenemos que ir a Curuzú”. Pero advierte que esto se transforma en una odisea debido a las malas condiciones de la ruta. Luego, Molina manifiesta su opinión sobre los compromisos realizados por el Gobierno Provincial sobre la obra necesaria para reparar la Ruta 126. En este sentido, considera que las respuestas que recibieron hasta ahora no fueron satisfactorias. No obstante, remarca que “hay que continuar con la lucha y no bajar los brazos, los sauceños no están solos, Dios y la Virgen del Carmen nos guía”.