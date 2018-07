Conti renegó de D’Elía como kirchnerista

La ex diputada del Frente para la Victoria Diana Conti se refirió en forma crítica a los dichos del ex dirigente piquetero Luis D'Elía quien recientemente dijo que el Presidente debería ser “fusilado” en la Plaza de Mayo por haber “endeudado” al país.

“Cuando él habla dice que es kirchnerista, pero sin embargo estas expresiones no son dignas de un kirchnerista”, dijo Conti en una entrevista con el canal de televisión LN+, al repudiar los dichos en nombre de sus compañeros.

Y continuó: “No puede perjudicarse a sí mismo como lo hace, ni perjudicar el espacio político al que el dice pertenecer”.

“Me gustaría que él tenga una introspección más profunda porque es un delito lo que está haciendo, no corresponde, está mal”, criticó la ex legisladora del kirchnerismo.

Y luego, sostuvo: “Aunque estoy en contra de las políticas de Mauricio Macri respeto su investidura presidencial”.