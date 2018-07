Continuidad y licitación de la línea 3

El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, garantizó la continuidad de la línea 3 del transporte urbano y anticipó que licitarán el citado servicio.

Según lo informado por El diario de Curuzú, el Jefe comunal expresó: “Nosotros jamás hablamos con la empresa de dar de baja la línea 3, ellos no nos dijeron nunca. Siempre tuvimos la certeza de que íbamos a buscar todas las alternativas para que no deje de funcionar”. En este punto, aclaró “sabemos que es un recorrido que no tiene los réditos que debe tener y que mientras perdure deberán contar con una ayuda del Municipio”.

Luego, aseveró que “lo importante acá son los vecinos y por eso debemos solucionar los problemas”. En este contexto, indicó que enviarán proyectos al recinto la próxima semana cuando se reanude la actividad del cuerpo deliberativo.

Asimismo, Irigoyen anunció que “la idea es licitar esta línea como corresponde, como se hizo con la 1 y 2”.