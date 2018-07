El gobernador de La Pampa desertó en la negociación por el Presupuesto

El gobernador Carlos Verna reunió a los cinco legisladores nacionales (dos senadores y tres diputados) que le responden en el Congreso y anunció que no votará el Presupuesto 2019. “No vamos a ser parte de un ajuste feroz”, aseguró el gobernador.

Verna se mostró en la foto con los diputados Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger (integran el bloque Argentina Federal) y los senadores Norma Durango y Daniel Lovera.

Además estuvo el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, que integra un equipo integrado por los ministros de las provincias peronistas que asesoran al bloque de diputados nacionales del peronismo federal.

“Somos defensores del federalismo y de la autonomía provincial. No vamos a ser parte de un ajuste feroz que va en contra del bienestar de los pampeanos. Decidimos, con los legisladores nacionales del PJ, no votar un presupuesto con ajuste”, anunció el gobernador pampeano.

Franco mantuvo reuniones con los funcionarios que le expusieron el pedido del gobierno nacional de ajustar en 1.900 millones los fondos que recibe La Pampa. “Están tratando de hacer afectaciones específicas respecto al IVA, intentan como alternativa que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) pase a ser soportado por La Pampa, no tiene una decisión final, tienen tiempo hasta el 15 de septiembre de este año para hacerla, y evidentemente quieren llegar a un encuentro compartido entre gobernadores y Ejecutivo Nacional, cosa que veo difícil, por lo menos con La Pampa, ya que tenemos una decisión política y lógica de no acompañar”, dijo el ministro pampeano.

Verna se niega a ese ajuste. El macrismo pretende un recorte de 300 mil millones en el Presupuesto 2019 a pedido del Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal. Nación se haría cargo de 200 mil y las provincias de 100 mil millones.