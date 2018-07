Esteban Andrada y Lucas Olaza se acercan a Boca

El arquero Esteban Andrada está cerca de convertirse en jugador de Boca, luego que el presidente de la entidad "xeneize", Daniel Angelici, llegara a un acuerdo con su par de Lanús, Nicolás Russo, para el traspaso.

La negociación de Andrada a Boca le costará a la entidad de La Ribera 5.000.000 de dólares, pero también la cesión de Guillermo Sara, quien no tendrá lugar en el equipo, dado que el que seguirá será Agustín Rossi.

Lo que aún resta para cerrar la operación es que Sara arregle su contrato con Lanús, club en el que tendrá la continuidad que no consiguió en Boca, aunque deberá pelear el puesto con Matías Ibáñez.

Andrada jugó el Mundial Sub-20 de Colombia 2011 (1 gol en 5 partidos), y en 2012, pasó por Arsenal y hasta llegó a ser convocado por Alejandro Sabella cuando estaba en la Selección argentina para disputar amistosos sin haber debutado en Primera División.

Por otra parte el presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó que mañana el uruguayo Lucas Olaza firmará el contrato que lo transformará en nuevo jugador del club "xeneize", luego del acuerdo al que llegaron los dirigentes con sus pares de Talleres de Córdoba.

En la operación se incluyó la cesión del mediocampista Gonzalo Maroni, quien aceptó pasar al club cordobés, donde jugará la próxima temporada.

Para que Olaza pueda llegar a Boca se necesitó que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y la AFA aprueben un pedido de Boca.

Es que la entidad de La Ribera pidió que se anule el contrato del colombiano Frank Fabra, quien se recupera de una grave lesión en la rodilla y estará seis meses sin jugar.

Dado que Fabra ocupaba un cupo de extranjero, Boca no podía incorporar a Olaza, por eso hizo el pedido en AFA, que lo aprobó casi de inmediato.

Por otra parte, el que se iría del conjunto auriazul es el colombiano Sebastián Pérez, quien no es tenido en consideración por el mellizo Guillermo Barros Schelotto, y su destino es muy factible que sea Racing, dado que Angelici ya tuvo conversaciones con el titular de la "Academia", Víctor Blanco.