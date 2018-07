Impulsan ley provincial con el fin de crear una caja previsional para amas de casa

Desde el Sindicato de Amas de Casa de Corrientes informaron que impulsan un proyecto de ley de creación de un régimen previsional provincial para amas de casa. Desde el gremio esperan que la iniciativa avance en comisiones en este semestre, según expresó a El Litoral la titular del Sindicato de Amas de Casa de Corrientes, Elvira Miranda.

El anteproyecto fue presentado ante la presidente de la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados, Alicia Locatelli, y cuenta con el respaldo del senador provincial y el secretario general de la CGT Corrientes, Rubén Suárez, según expresó la gremialista a este diario, quien, además, preside la Secretaría de la Mujer en la CGT.

Según explicó Miranda, la propuesta se elevó, considerando que el Gobierno nacional no renovará las moratorias para las jubilaciones sin aportes, beneficio al cual se sumó un gran número de amas de casa de Corrientes.

Sucede que con la aprobación de la Ley Nacional de Reparación Histórica, se creó una pensión universal para los adultos mayores que no cuenten con aportes. Esta equivale al 82 por ciento del haber de una jubilación nacional mínima. Esta medida implica la desaparición de las llamadas “jubilaciones sin aportes”. “En ningún momento el Gobierno nacional se comunicó con nosotras. Oficialmente no tuvimos una información sobre por qué se eliminó la moratoria nacional”, indicó Miranda. No obstante, una vía alternativa para garantizar este derecho a las amas de casa es la creación de una caja previsional local. Desde el sindicato señalaron a Misiones como un modelo a seguir. Allí se cuenta con un régimen previsional para el sector.

Miranda, a la vez, recordó que presentaron la propuesta al gobernador Gustavo Valdés meses atrás. Se realizó en el marco de un encuentro con los representantes de la CGT Corrientes.

La gremialista, además, recordó que para los docentes que no contaban con los años de aporte suficiente se impulsó la creación de una caja previsional complementaria provincial. Por lo tanto, consideró que existen mecanismos para financiar la iniciativa que beneficiaría al sector.