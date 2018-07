Inactividad y traslado de obreros genera incertidumbre en ferroviarios correntinos

Hace aproximadamente un mes dejó de circular el tren de cargas desde Garupá (Misiones) con destino a Zárate (Buenos Aires), situación que afecta en Corrientes a estaciones con personal ferroviario, como en Santo Tomé, La Cruz y Paso de los Libres, motivo por el cual operarios de algunas áreas fueron reubicados en otras localidades, algunos incluso a Entre Ríos, por lo que hay incertidumbre en el sector.

Cabe aclarar que donde continúa circulando el servicio de cargas es en el trayecto de Curuzú Cuatiá hacia Monte Caseros, con destino a Buenos Aires.

A ello cabe agregar que durante junio la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas informó los planes de retiro voluntario. En tanto, según informaron desde el sector, se registró el despido de algunos trabajadores en el ramal. Toda esta situación genera incógnitas en los trabajadores ferroviarios.

Al respecto, operarios de Paso de los Libres comentaron a El Litoral que “no hay movimiento, no hay cargas, está todo parado. Hace más de un mes que no pasa por acá ningún tren, no tenemos novedades ni de la empresa ni del sindicato, dicen que se está peleando para mantener el ramal”. Seguidamente recordaron que “hay varias firmas interesadas en transportar sus productos por estas vías”.

Sobre las funciones que desempeñan ante este panorama, indicaron que “venimos a cumplir nuestro horario de trabajo, pero no tenemos trabajo específico. Sólo nos abocamos a mantener la limpieza de todo el lugar y a esperar novedades que esperamos sean positivas”.

Similar es la situación en la estación de Santo Tomé, desde donde informaron a este matutino que “está cortada la circulación, hace un mes que no circulan más trenes entre Garupá y Zárate. Desde Misiones salía pasta celulosa y agua envasada y de Buenos Aires se traía cemento”, refirieron e indicaron que “se cortó todo, porque según dicen los empresarios que envían los fletes hacia el puerto, aumentó mucho el impuesto de carga”.

Frente a lo cual expresaron que “en Santo Tomé son cuatro los operadores de patio que están a la expectativa, esperando que se reactive. Los trabajadores de vías y obras de esta ciudad y La Cruz fueron llevados a Basabilvaso (Entre Ríos) y los de Paso de los Libres y Monte Caseros a Curuzú, en la zona de las canteras”.

Por lo que explicaron que quienes están en la estación santotomeña “están a orden por cualquier llamado que se reciba, que por lo general es para averiguar qué hay en playa, el número de vagones”.

Ultimos movimientos

Desde el sector manifestaron que en el último tiempo “hubo ocho supervisores despedidos en el tramo de Zárate a Garupá, uno de Paso de los Libres y el resto de otras localidades; son personas que estaban fuera de convenio, es decir que no estaban agremiadas”.

Mientras que sobre las ofertas de retiro voluntario, “en Santo Tomé un sólo trabajador que ya estaba a punto de jubilarse aceptó” y salvo esta excepción, “ningún correntino más adhirió a este plan”.

En paralelo, tal como se publicó en ediciones anteriores, desde la Cámara de Diputados de la Provincia aprobaron pedidos al Ministerio de Transporte de la Nación para que informe el resultado del proceso licitatorio Nº 11/18 convocado por Belgrano Cargas y Logística SA, y la situación del personal que presta servicio en la línea General Urquiza de transporte de cargas.