Investigan como ajuste de cuenta el brutal crimen del cabo del Servicio Penitenciario

Difícil tarea afronta la policía en el esclarecimiento del brutal crimen del cabo del Servicio Penitenciario Provincial Gabriel Tichellio (32). Una alta fuente dijo ayer a El Litoral que “investigamos como un ajuste de cuentas, en virtud de la brutalidad del homicidio”.

Agregó que “hay muchas puertas abiertas y los indicios todavía son inciertos. Buscamos elementos vinculados con la presunta existencia de otra mujer, de un posible vínculo con alguna mafia narco. También nos da que pensar que sea un agente del orden y que esto haya sido la venganza de presos que estuvieron detenidos cuando hacía guardia”, revelaron.

Nada es certero

Consideran que el teléfono celular del suboficial asesinado a golpes es un elemento de mucho valor que echará luz en una intrincado caso. El aparato está desaparecido.

Tal como se informó ayer el cadáver fue encontrado el día jueves, alrededor de las 23.20 en el triángulo que forma la avenida Maipú con la Ruta Nacional N° 12, zona de mucha oscuridad, ya que el alumbrado público no funciona. Estaba en el asiento trasero de una Renault Kangoo que pertenecía a su papá, la cual fue abandonada frente al barrio Santa Margarita.

Los investigadores determinaron que otra persona manejó el vehículo hasta allí. Los peritos llegaron a la conclusión de que llevaba muerto entre 5 y 6 horas, pero todavía no se sabe con certeza a qué hora dejaron la Kangoo allí.

La autopsia fue contundente y determinó que el deceso se produjo a causa de fuertes golpes ejecutados con un mazo en la cabeza.

El arma hasta ahora tampoco fue hallada.

Lo que sí está confirmado es que no lo mataron allí y tampoco fue asesinado dentro de ese auto.

Todo indica que le dieron muerte en otro sitio y que después lo subieron a los tirones dentro del asiento trasero del utilitario que dejaron abandonado en ese poco transitado lugar.

Fue justamente el personal de la Policía Rural e Islas que cruzaba por allí que vio este vehículo sospechoso y se acercó para ver más. Una de las puertas estaba abierta lo cual aumentó la curiosidad de los policías, que se convirtieron en importantes testigos del espeluznante hallazgo.

“A quien preguntamos nos dice que era una excelente persona, un trabajador y compañero ejemplar. Un hijo que se preocupaba y ocupaba por la salud de su papá, que pasaba mucho tiempo al lado de su madre...”, reveló a este medio uno de los investigadores.

Sin embargo, “hay algunas cosas que no nos cierran y es ahí donde estamos indagando”, resaltó. En ese abanico de posibilidades si bien no hay certezas, buscan hallar algún elemento que los conduzca hasta la causal. “Lo que tenemos claro es que no lo mataron sin querer. Por ser una persona ejemplar no te meten un garrotazo en la cabeza y te dejan tirado”, agregó la fuente policial.

Tichellio fue visto con vida por última vez por su esposa Lorena Encinas en su hogar del barrio Laguna Seca. Alrededor de las 15.30 salió de allí y una hora más tarde la mujer declaró que ya no le respondió más.

La pareja tenía tres chicos un varón de 9 años y dos nenas de 7 y 5 años. Ese jueves salió de su trabajo a las 13, llegó a su casa donde almorzó en familia. Se bañó y salió a las 15.30.

La viuda relató otro detalle de la convivencia que se abrazaron en familia ya que profesan la religión evangélica.

Enigma

Desde esa hora de la siesta, hasta pasadas las 23 cuando hallaron el cadáver es un enigma para los investigadores deducir qué pasó. Se analizan cámaras de seguridad, se indaga a todos los posibles conocidos y sólo restan informes de la compañía telefónica para ver con quiénes tuvo contacto los últimos tiempos.

La mujer admitió que los últimos tiempos lo notaba raro, pero adujo que eso era una cuestión de pareja.

Por otra parte, Osvaldo de Los Santos García interventor del Servicio Penitenciario Provincial lo describió como “una persona ejemplar”. Agregó que Tichellio “desde 2011 estaba en la parte de construcción, destinado a la sala de monitoreo de pulseras electrónicas” y en ese contexto explicó que no tenía contacto desde esa época con los internos.

“Tenemos 1.600 hombres a nuestro cargo en el servicio penitenciario, Tichellio era un compañero conocido por sus pares. Hace nueve años que forma parte del servicio; tenía tres hijos, su esposa y era un hombre de profunda fe cristiana, como la mayoría de los hombres que forman parte de esta fuerza. Para nosotros es una persona ejemplar lo demuestra su legajo”, opinó de los Santos García.