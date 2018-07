Mayer jugará otra final en Hamburgo

Leonardo Mayer (36º) irá por su tercer título ATP en Hamburgo cuando esta mañana enfrente no antes de las 10 (hora de Argentina) al georgiano Nicoloz Basilashvili (81º), en la final del abierto de tenis de Alemania.

El juego decisivo será el primer cruce en el historial entre el tenista correntino de 31 años y el georgiano de Tiflis, de 26, quien ingresó al cuadro principal proveniente de la clasificación.

Para Mayer no fue nada sencillo acceder a una nueva final en el ATP 500 de Hamburgo. Ayer, superó en la semifinal al eslovaco Jozek Kovalik (113º) por 6-7 (6), 6-4, 7-6 (7), en casi tres horas de juego.

El match entre Mayer y Kovalik, quien también provino desde la qualy, fue muy equilibrado, con ambos sosteniéndose en su saque, a tal punto que el único quiebre del juego fue para Mayer, al inicio del segundo set.

En el tie break del primer set, el Yacaré tuvo dos set points (6-4 arriba) para definir el encuentro, pero lo dejó escapar, permitiendo cuatro juegos seguidos del eslovaco, quien se llevó la manga.

En cambio, en el set decisivo, el que no aprovechó la ventaja fue Kovalik, quien en el tie break se puso 6-5 y sacó para llevarse el juego, pero Leo salvó el match point, para finalmente imponerse y llegar a su tercera final en cinco participaciones en el abierto alemán.

Previo a Hamburgo, Mayer logró apenas dos victorias en sus últimos 9 torneos, para volver a resurgir en el certamen que le trae los mejores recuerdos, ya que en esta ciudad alemana consiguió sus dos únicos títulos de su carrera, venciendo a David Ferrer en la final de 2014 y a Florian Mayer el año pasado, cuando ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado.

En tanto que Basilashvili supero ayer en semifinales al chileno Nicolas Jarry (69º) por 7-5, 0-6 y 6-1, en un juego muy cambiante.

El certamen, que se disputa en arcilla, reparte poco más de 1.600.000 euros en premios, y previo a la final en singles, dos argentinos irán por el título de dobles. Ellos son Horacio Zeballos y Julio Peralta, quienes enfrentarán al austríaco Oliver Marah y el croata Mate Pavic, primeros favoritos.