Se juega en tres canchas

Con la destacada presentación mano a mano entre el puntero Cambá Cuá (14 unidades, hoy acompañado por Popular) ante su escolta Curupay (13) y varios cotejos más, se completará hoy la séptima fecha de la Primera A.

También se bajará el telón de la sexta jornada de la Primera B.

La actividad programada para hoy es la siguiente:

Cancha de Libertad

14.00 Barrio Quilmes vs. Independiente (1ª B - Ricardo Aguirre).

16.00 Sportivo Corrientes vs. Soberanía (1ª A - Sergio Pérez).

Cancha de Huracán

14.00 Rivadavia vs. Defensores de Torino (1ª B - Nicolás Sosa).

16.00 Cambá Cuá vs. Curupay (1ª A - Miguel González).

Cancha de Lipton

14.00 Dr. Montaña vs. Alvear (1ª B - Federico Encina).

16.00 Sacachispas vs. Libertad (1ª B - Víctor Vallejos).