Sin paro en Corrientes, pero sí en Chaco, el inicio de clases será dispar en la región

Las clases iniciarán en Corrientes ya que los gremios no convocarán a medidas de fuerza. Sin embargo, avanzarán con pedidos de apertura de una mesa salarial para debatir mejoras. En la región el regreso a las aulas será dispar, porque, por ejemplo, en Chaco los sindicatos llamaron al paro.

En tanto en Corrientes los seis sindicatos docentes no convocaron al paro. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) confirmaron a El Litoral que no entregaron una carta abierta en Casa de Gobierno, dirigida al gobernador Gustavo Valdés, con el fin de lograr la apertura de una mesa salarial. El objetivo es lograr una recomposición superior a la inflación. Según informó el secretario general del gremio, Fernando Ramírez, la pérdida del poder adquisitivo rondaría los 10 puntos para el sector.

No obstante, el sindicalista no descartó que se convoque a alguna medida de fuerza, ya que está en agenda un Congreso provincial. Este se realizará el 10 de agosto y podrían plegarse a movilizaciones y convocatorias al paro.

Por otra parte, los representantes de Amet, Acdp, UDA, Sadop y MUD mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación, previo al receso invernal para avanzar con la resolución de problemas relacionados con lo pedagógico y lo laboral. No obstante, presentaron pedidos de audiencia para retomar conversaciones de mejora salarial. Incluso, como Frente Gremial Docente elevaron una nota solicitando una reunión con representantes del área de Hacienda para evaluar un aumento.

Tanto el sector duro como el arco gremial dialoguista consideran que el aumento otorgado hasta el momento sería insuficiente. Este mes, en tanto, el Gobierno provincial abonará una mejora salarial, incorporando 300 pesos al básico y 550 pesos en concepto de Fondo Compensador. En octubre se otorgará un tercer tramo.

Con este escenario, las clases iniciarán sin grandes inconvenientes en Corrientes. También hubo regreso a las aulas en Misiones, donde, si bien se convocó a un paro, desde dicho Gobierno provincial indicaron que el acatamiento fue reducido. De igual modo, se espera el comienzo de clases en Formosa.

En tanto, un panorama distinto se observará en Chaco. Allí Atech, Federación Sitech, Utre Ctera, Sitech Castelli y Sadop, entre otros gremios nucleados en el Frente Gremial Docente, convocaron a un paro de 72 horas a partir de este lunes.

El eje central del reclamo será el salarial, ya que consideran que el porcentaje otorgado no se ajusta a la inflación, la cual podría alcanzar el 30 por ciento anual, según expresaron a través de un comunicado desde el sector.

Chaco no será la única provincia que entrará en conflicto, en Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo convocó a una conciliación obligatoria; sin embargo, la mayoría de los gremios bonaerenses acataron la medida del órgano gubernamental, no así Suteba. El sindicato dirigido por Roberto Baradel anunció un paro de 48 horas a partir de mañana.

También habrá paro en Capital Federal. Allí se extenderá por 72 horas, según anunciaron los gremios de dicha jurisdicción. Vale recordar que las medidas se enmarcan en una decisión de la Junta Ejecutiva de Ctera que resolvió realizar el lunes 30 y martes 31 una jornada nacional de protesta con movilizaciones provinciales y paro en Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santa Cruz y Capital Federal entre otras.

La medida no alcanza a Corrientes, según confirmaron los representantes locales. Por el momento, el reclamo irá por otro carril que consiste en un pedido de convocatoria a una mesa salarial.