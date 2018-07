Reunión sobre el manejo de plagas y agentes de control biológico del nordeste Argentino

Este evento se realizará en Corrientes, los días 5 y 6 de julio del 2018, en el Centro de Agro Negocios – Facultad de Agronomía UNNE. El mismo tiene por objetivos, reunir investigadores, productores y actores sociales involucrados en la problemática que representan las especies invasoras tanto en el ámbito rural como en la biodiversidad; plantear problemáticas del NEA y Argentina sobre el manejo de plantas invasoras, plagas y malezas, con énfasis en el control biológico; Socializar los trabajos científicos sobre la temática propuesta; Conformar una Sociedad de Investigadores de especies invasoras de la República Argentina; y Plantear la organización del XVIth International Symposium on Biological Control of Weeds, el cual estará a cargo de la novel sociedad conformada.