Crimen de Gualeguaychú

La sentencia contra Nahir Galarza (19 años), acusada de matar de dos disparos a su novio Fernando Pastorizzo de 20, se leerá hoy a las 11, en los tribunales de esa ciudad de Entre Ríos.

La autoría de los disparos ya está probada. La propia Nahir confesó que le disparó a Fernando. Pero la pena que puede recibir la chica oscila entre los tres años de cárcel, por un homicidio culposo, hasta la prisión perpetua, por un homicidio agravado por el vínculo (lo que pidió el fiscal) y hasta una eventual premeditación y alevosía (lo que solicitaron las querellas).

A lo largo de un mes de audiencias, surgieron tres claves que son, justamente, las que van a determinar cuál es la pena que reciba Galarza este martes.

Será fundamental definir cuál era la relación que unía a Nahir con Fernando. Si los jueces prueban que eran novios, como afirman los abogados de los padres de Pastorizzo y el fiscal, Nahir podría recibir una perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

Los abogados de la chica durante todo el juicio intentaron sostener que Nahir y Fernando no eran novios, sino que tenían una relación ocasional.

El disparo accidental será un punto fundamental para determinar si a Nahir le cabe una pena por homicidio doloso o culposo. Según los querellantes, Nahir planificó matar a Pastorizzo y se aprovechó de su indefensión. Según la defensa, los dos disparos fueron accidentales.

En su segunda declaración tras el crimen, Nahir contó que, en su casa, Fernando la agarró del pelo y la golpeó, y que tomó el arma del padre de Nahir, policía, que estaba arriba de la heladera. “Mirá el fierro que tiene tu viejo”, le dijo. Salieron y se subieron a la moto de Fernando. “El empezó a ir a gran velocidad, me dio miedo”, contó Nahir. Y aseguró que al doblar en una esquina, la moto tambaleó y ella le sacó el arma. Entonces, dice, se le disparó por accidente. La chica afirmó que “quedé como boba” por el ruido y se agachó a ver cómo estaba su novio. Y que, entonces, se le volvió a disparar el arma por accidente.

Pero los peritos que declararon en el juicio pusieron en duda esta versión.

Nahir podría ser condenada por homicidio con alevosía, pero un atenuante podría reducirle la pena. Un caso similar ocurrió con Susana Freydoz, esposa del gobernador de Río Negro Carlos Soria. En esta situación la chica habría querido matar a Pastorizzo, pero porque era víctima de violencia de género.

“Lo maté porque nunca me iba a dejar en paz”, le dijo Nahir a Giulana Viera, una amiga que cursaba con ella en la facultad de abogacía, cuando fue a visitarla en la cárcel, días después del asesinato de Fernando. Otra amiga de Nahir, su íntima Sol Martínez, relató que la chica le contó que Fernando la había golpeado, que “estaba lastimada en la entrepierna y tenía moretones en los brazos”.

La mamá de Nahir también aseguró que su hija era víctima de Pastorizzo, que vio un golpe en la entrepierna que le había dado el joven, y que su hija le pidió no decir nada a su padre porque “imaginate cómo se va a poner”.