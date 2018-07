El Kun Agüero les agradeció a todos menos a Sampaoli

La Selección Argentina tuvo un Mundial para el olvido pero más allá del resultado final para cualquier jugador participar del evento futbolístico más importante del planeta fútbol es inolvidable, y mucho más lo será para Sergio Agüero, que pese al gusto amargo de haber quedado tan lejos del gran objetivo, se fue de Rusia tras darse el gusto de convertir sus primeros goles en copas del mundo.

El Kun ya había participado de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 pero un poco por no ser titular indiscutido y otro poco por las lesiones todavía no había podido marcar.

En el primer partido ante Islandia se sacó la mufa y en la derrota y eliminación ante Francia hizo el descuento que ni siquiera pudo festejar.

Tras abandonar la concentración de Bronnitsy, Agüero utilizó sus redes sociales para agradecerles a sus compañeros, a los hinchas, a los utileros y a todo el mundo menos al cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli, con quien ya había tenido un cortocircuito tras la derrota ante Croacia luego de un malentendido que generó una pregunta.

Así, después de expresar su ilusión de seguir vistiendo la camiseta de la selección argentina, el delantero Sergio Agüero le agradeció a su familia y a los hinchas que apoyaron al equipo en el Mundial de Rusia 2018.

También escribió unas líneas para sus compañeros, a quienes catalogó como los mejores del mundo por “dejar el alma en cada partido”.

“Es momento de agradecer. A mi hijo, a mi familia y a mis amigos que me acompañaron día a día. A los que con mucho esfuerzo vinieron a Rusia para apoyarnos. A todos los que desde Argentina y tantos países nos apoyaron con sentimiento y pasión. Y sobre todo a mis compañeros que son los mejores del mundo por dejar el alma en cada partido. También a los doctores, fisios, utileros y cocineros que forman parte de un gran equipo. A seguir luchando siempre y juntos. Te amo Argentina”, reza el mensaje de su cuenta de Instagram.