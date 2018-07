El STJ ordenó que, por contaminación ambiental, una empresa indemnice a cuatro familias de Goya

Según lo informado ayer, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Laboral de Goya que condenó a una empresa a pagar unos $384 mil, en concepto de daño moral por la emanación de olores de la planta de elevación de residuos cloacales. La mencionada suma es en concepto de indemnización para vecinos que, desde diferentes épocas, residen en viviendas ubicadas en calle Cazadores Correntinos, esquina avenida Madariaga. En esa zona, indicaron que hace 20 años, “la antecesora de Aguas de Corrientes S.A (Administración de Aguas Sanitarias de Corrientes) instaló una planta de elevación de líquidos cloacales ubicada entre 10 y 30 metros de sus propiedades”. Y “hace unos años perciben casi en forma permanente malos olores, producto de las emanaciones de esos líquidos cloacales que se propagan con distinta intensidad de acuerdo al viento, temperatura y otros factores no determinados en las inmediaciones del lugar y en sus casas alterando sus hábitos, puesto que para evitar esas emanaciones cierran puertas y ventanas en pleno verano, no realizan actividades en el exterior y tienen inutilizados los jardines para no soportar el hedor”, explicaron sobre los argumentos esgrimidos por los damnificados que años atrás iniciaron una demanda por daños y perjuicios.

Y tras obtener fallos favorables en distintas instancias, ahora el STJ también ratificó que la empresa deberá “pagar a cada uno de los cuatro vecinos $96.000, en concepto de daño moral”.