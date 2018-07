Frente a México, aparecieron Neymar y Brasil en el Mundial

En lo que fue hasta el momento su mejor producción individual y colectiva, la selección de Brasil derrotó a la de México 2-0, en el partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 que los enfrentó ayer en el estadio Samara Arena y que determinó el pase a la instancia de cuartos de final de la “Canarinha”, que se puso definitivamente el traje de candidato al título.

Pero nada parece fácil en este Mundial. Brasil tuvo que trabajar el partido para llevárselo. Los primeros 20 minutos de juego empezaron con el Tri presionando a la zaga de los sudamericanos, que respondió siempre firme.

Paulatinamente, el seleccionado dirigido por Tité se fue afirmando y creciendo en su juego, comenzando a generar situaciones favorables para marcar, las cuales fueron bien resueltas por el arquero Ochoa.

Lo que Brasil no pudo conseguir en el primer tiempo, lo obtuvo en el complemento. No hubo que esperar mucho para ver a Neymar celebrando.

Neymar Jr, la estrella del equipo brasileño, abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo, después de aprovechar, lanzándose al suelo, un centro desde la izquierda que le sirvió Willian. La jugada fue comenzada en ataque por el “10” llevando la pelota de izquierda a derecha para atraer marcas, cediendo de taco para el cambio de dirección y posterior escapada en velocidad del jugador del Chelsea.

México intentó, pero no tuvo claridad, lo que le impidió llegar con peligro al arco rival. Brasil siguió creando ocasiones de gol y, poco antes de concluir el encuentro, el ingresado Firmino (reemplazó a Coutinho) llegó para empujar por el segundo palo una jugada armada de contraataque por Neymar, quien escapó por la izquierda y cuando salía Ochoa, echó el centro medido para que su compañero convierta y selle la victoria.