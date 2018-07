Mayer no pudo sostener su ventaja y perdió con Struff en cinco sets

El correntino Leonardo Mayer tuvo una rápida despedida en el cuadro individual de Wimbledon. En un juego que le comenzó siendo favorable, el “Yacaré” permitió la recuperación del alemán Jan Lennard Struff y terminó derrotado en cinco sets por 6-3, 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 6-7 (5-7) y 1-6.

Fue el primer argentino en salir a la pista en All England y también el primero en despedirse del tercer Grand Slam del año. Un resultado decepcionante para el 32º preclasificado del certamen, que había protagonizado una gira previa sobre césped con presentaciones en los torneos británicos de Queen's y Eastbourne.

Pero luego de quedarse con los dos primeros sets y de disponer de buenas chances en los dos siguientes, el tenista de 31 años se terminó de desarmar en el quinto para finalmente caer en tres horas y 29 minutos de juego contra el alemán de 28 años y actual número 64 del ranking ATP.

Struff terminó con 17 aces en su cuenta y apenas dejó escapar diez de los 96 puntos que puso en juego con su primer saque. La seguridad con el servicio le bastó al alemán para estirar el choque hasta el quinto y definitivo parcial, donde el juego de Mayer se desplomó y terminó arrasado por su rival.

Mayer conectó 14 aces, aunque cometió 9 doble faltas y ganó 80 de los 103 puntos que puso en juego con su primer servicio. El correntino buscaba su primera victoria en Wimbledon desde que lo hizo por última vez en 2015 frente al español Marcel Granollers. Parecía encaminado tras adjudicarse las dos primeras mangas, no aprovechó las oportunidades que se presentaron después y prácticamente no mostró oposición en el quinto y definitivo set.

Su experiencia por Wimbledon seguirá en el cuadro de dobles, donde en pareja con el portugués Joao Sousa debutarán en primera ronda contra la dupla española David Marrero-Fernando Verdasco.

Avanzó Pella

El bahiense Guido Pella aportó la única alegría de la jornada de ayer para los argentinos. Ganó por primera vez en este torneo y derrotó en su debut al australiano Jason Kubler, en cuatro sets, por 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 (7-3).

Actualmente en el puesto 82 del ranking ATP, a Pella le espera un duro compromiso en la segunda rueda contra el tercer favorito y finalista en la pasada edición de Wimbledon, el croata Marin Cilic.

Hoy será la presentación de Juan Martín Del Potro, contra el alemán Peter Gojowczyk, al que enfrentará por primera vez en su carrera. El tandilense parte como quinto cabeza de serie en Londres.

Por su parte Diego Schwartzman (11) se medirá con el bosnio Mirza Basic (78) y Federico Delbonis (88) tendrá un debut exigente contra al español Feliciano López (70).

También habrá duelo de argentinos en la primera ronda, ya que se enfrentarán el marplatense Horacio Zeballos (126) y el porteño Guido Andreozzi (105).