Pedirán a la Justicia que investigue sobre la presunta venta irregular de terrenos en Paso

Luego de una auditoría realizada a las cuentas comunales de Paso de la Patria, las autoridades que asumieron en diciembre pasado, acudieron a la Justicia para que determine si existieron irregularidades y quiénes fueron los responsables. Ahora, analizan una nueva presentación pero esta vez por presuntas irregularidades que detectaron en la venta de terrenos que corresponderían a espacios públicos. En paralelo, el Ejecutivo proyecta elevar al Concejo un proyecto para gestionar la expropiación de tierras a fin de poder construir 40 viviendas y una terminal de ómnibus.

“La semana pasada apareció una persona para inscribir el título de propiedad de un lote en la Municipalidad. Cuando comenzamos a buscar información nos encontramos con una desagradable sorpresa, ese inmueble era uno de los 12 en los cuales fue dividido un predio que estaba destinado para ser espacio público. Esto responde a que cada vez que se hace un loteo, un porcentaje de las tierras debe ser preservado como público. Pero además de esa anomalía, no encontramos registro del ingreso del dinero por esas ventas”, explicó el Jefe comunal Guillermo Osnaghi. Tras lo cual continuó “de esa docena de lotes, 10 supuestamente fueron vendidos a particulares, aunque no sabemos dónde está el dinero que le correspondía al municipio”.

“Lo que sí figura, al menos en el título que trajo el vecino a inscribir, es la firma del ex intendente y quien era el secretario de Gobierno”, acotó el intendente en diálogo con El Litoral.

No obstante, no serían los únicos casos. Y entre los más llamativos figura la venta de una chacra por $100 mil. “Estamos hablando de un predio que contempla nueve manzanas en la zona conocida como Camino Real”, indicó Osnaghi, quien agregó que “además de que es un precio irrisorio para una propiedad de esas características, el contador tampoco encontró registros del ingreso de esa suma de dinero a las arcas comunales”.

A fin de esclarecer esta situación es que el Intendente anticipó que “estamos trabajando con el área legal para determinar si se realiza una denuncia como anexo a las irregularidades que ya planteamos o si efectuamos una nueva presentación”.

En este punto acotó que además “como no dejaron registro de terrenos que cedieron con contratos en comodato de uso, lo cual rige por un año, todavía no podemos obtener precisiones sobre muchas tierras que corresponden a la Comuna”.

Paradoja

“Lo peor es que en estos momentos no tenemos por ejemplo un terreno para las 40 viviendas que se gestionaron y corremos el riesgo de perderlas. Y queremos construir una terminal de ómnibus, pero tampoco tenemos un sitio”, planteó el titular del Ejecutivo Municipal.

Por eso, “ahora lo que estamos por hacer con Alba (Vasque) es enviar un proyecto al Concejo para que ellos puedan declarar de interés la expropiación de unas tierras ubicadas en la zona de acceso a la localidad. Una vez que obtengamos ese aval, haríamos gestiones ante la Legislatura”, concluyó Osnaghi.