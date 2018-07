Urnas en la Aoem: el conteo definitivo ratificó a Medina

La Junta Electoral se reunió ayer en la sede de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem), ubicada por calle La Rioja, y llevó adelante el recuento definitivo de votos de las elecciones realizadas el pasado viernes. El resultado no arrojó cambios: la lista Blanca conformada por un “Frente Gremial” se impuso con 910 votos, contra los 400 obtenidos por la lista Marrón y los 350 cosechados por la lista Amarilla. La presidenta de la Junta, Roxana Prado, confirmó que el conteo finalizó ayer a las 19, y que no se produjeron cambios. “Decidimos dar por finalizado el recuento ante la presencia del apoderado de la lista Blanca. No se presentaron de las otras dos listas”, precisó.

El nuevo secretario general de la Aoem, Rodolfo Medina, ya inició así el período de transición y en declaraciones a la prensa señaló que en los próximos días se reunirá con los delegados normalizadores para tratar los temas que preocupan a los municipales.

Es válido recordar que la flamante comisión directiva recién asumirá el 31 de octubre, y en el medio se debería dar la reapertura de la mesa paritaria en el ámbito de la Comuna capitalina y evaluarse la posibilidad de una mejora salarial mayor a la acordada a principios de año.

Subrayaron que la cuestión salarial y la estabilidad laboral son los temas que más preocupan a los agentes comunales, y que buscarán que los mismos sean atendidos.