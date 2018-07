Sabella reapareció y dio indicios de buena salud

Tras varios meses de hermetismo, Alejandro Sabella volvió a aparecer públicamente en un video difundido por las redes sociales de Estudiantes de La Plata.

Si bien el entrenador fue tomado por las cámaras de televisión en febrero de este año cuando asistió al partido entre el Pincha y Newell's por la 14ª fecha de la Superliga, esta vez las imágenes que se hicieron virales muestran a Pachorra como centro de la escena en la que manda un mensaje hacia un hincha del elenco platense.

"Ciro, te mando un abrazo pincha. Justo le estaba preguntando a mi hijo si festejabas algo en especial y la verdad que sí: festejamos que somos de Estudiantes. ¡Qué lindo ser de Estudiantes, felicidades!", expresa Sabella con su propia voz y ante una cámara que deja ver su gran evolución en cuanto a su salud.

Luego del subcampeonato conseguido con la Selección en el Mundial de Brasil 2014, el DT se alejó de su cargo en AFA y decidió tomarse un tiempo alejado del fútbol. Todo indicaba que en 2015 retornaría a la actividad; su deseo era dirigir algún club del exterior, pero una delicada enfermedad lo hizo desistir de sus anhelos y refugiarse en su familia durante la larga recuperación.

Ya recuperado del cáncer que lo mantuvo en la lucha durante poco más de dos años, el técnico de 63 años retomó el contacto con el deporte de la pelota de a poco. En las redes sociales varios jugadores compartieron sus visitas a su casa de Tolosa, como Rodrigo Braña, Franco Desábato, Lucas Bernardi y Leandro Benítez, actual DT de Estudiantes.

Uno de los últimos en poder compartir una charla junto a Pachorra fue el defensor Sebastián Domínguez, a quien dirigio junto a Daniel Passarella en Corinthians o en el seleccionado argentino local. "Me enseñaste que al fútbol se juega desde la inteligencia y el cariño, que el resultado no tiene que ver tanto con el principio ni con el final. Que hay que ser digno, siempre. También me dijiste que disfrute más y me preocupe menos (ahí mucho caso no te hice). Me diste la cinta más de una vez. Y ser el capitán de un equipo tuyo es un tesoro que guardo con el orgullo de quien sabe lo que vale. Te quiero siempre", redactó el futbolista en su Instagram.

Todo indica que Sabella busca volver de manera paulatina a su vocación como entrenador, justo en medio de la crisis del elenco albiceleste tras el Mundial de Rusia que ocacionó la salida de Jorge Sampaoli y el dilema acerca de quién será el próximo DT.

Pachorra es uno de los nombres que rondan por los pasillos de la sede de la calle Viamonte, lugar en el que este jueves se llevará a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y en la que se decidirá acerca del futuro de la Selección.

Desde el entorno aseguran que Sabella está con ganas de volver a la actividad, y si bien todavía no se reunió con ningún dirigente ni recibió alguna propuesta formal, se presume que podría volver en condición de mánager de Argentina.

