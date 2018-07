“Me llama la atención que tengan fondos para invertir”

“Nos dicen que no hay recursos y por eso aumentan los impuestos, pero me llama la atención que puedan invertir para sostener el aborto gratuito. Me lleva a pensar en la cantidad de pacientes que debo rehabilitar y no hay fondos suficientes para sostener su situación”. Karina Rodríguez de Vicentín, especialista en rehabilitación neurocognitiva.