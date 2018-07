Concejales regresan al recinto para afrontar un semestre más intenso

Concluido el período de vacaciones de invierno, los concejales capitalinos retomarán esta semana la labor legislativa y tienen un arduo segundo semestre por delante. Hay una larga lista de proyectos de ordenanza presentados este año que aún esperan definición. Se les sumarán los expedientes que ya anticipó que enviará el Departamento Ejecutivo municipal.

Desde el bloque oficialista señalaron que el único proyecto promovido por la administración de Eduardo Tassano, que estaba en condiciones de ser aprobado antes del receso, era el referido a establecer una tasa para las empresas que instalen antenas. El mismo ya contaba con primera lectura y pasó por la instancia de audiencia pública, no obstante, se acercaron al recinto un grupo de emprendedores que expresaron sus dudas sobre la normativa y los ediles se comprometieron a evaluar la posibilidad de introducir modificaciones.

Por fuera de este expediente en particular, hay una extensa lista de propuestas impulsadas por los ediles que ingresaron durante la primera parte del año y fueron remitidas a comisiones. Allí el análisis de las iniciativas se hace esperar, inclusive algunas que tuvieron una fuerte repercusión mediática como por ejemplo la que plantea crear un sistema de restricción de acceso de vehículos particulares en el microcentro de la ciudad. Ingresó en el mes de marzo y hasta el momento no se registraron avances.

Vale reiterar que en las 17 sesiones realizadas de marzo a julio, tomaron estado parlamentario un total de 53 proyectos de ordenanza motorizados por los concejales. De ese total, sólo tuvieron tratamiento cinco. Esto significa que pasaron por las comisiones respectivas y después de obtener despacho favorable fueron aprobadas en el recinto. El resto recién lograría este avance en los próximos meses, siempre y cuando exista consenso del cuerpo deliberativo y una intensa labor.

Proyectos clave

Además del temario propio que quedó relegado a este segundo semestre, hay varios proyectos que el Departamento Ejecutivo municipal anticipó que estará enviando en los próximos meses.

Uno de ellos tiene que ver con un nuevo Código de Planeamiento. Para ello se conformó una comisión de revisión que llevó adelante varias reuniones con representantes de organismos públicos comunales y provinciales, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), profesionales de ingeniería y arquitectura, como así también de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes.

Los distintos actores evaluaron posibles modificaciones a introducir en el Distrito Residencial R1, uno de los más importantes y conflictivos de la ciudad, ya que se ubica en el centro. Uno de los puntos introducido en el nuevo código tiene que ver con el ambicioso Plan de Desarrollo Costero.

Otras dos iniciativas que remitirá el Ejecutivo tiene que ver con la proyección económica y de recaudación propia para el año que viene. Se trata de los principales proyectos que delinean el plan económico de la Comuna Capitalina: el Presupuesto y la Tarifaria 2019.